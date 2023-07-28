Ткаченко (Потримай) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мавра Логвиновна
Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич
Бракосочетание
21.10.1884
Рождение ребёнка
20.01.1887
Сын: Ткаченко Даниил Логвинович
Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич
Рождение ребёнка
07.05.1889
Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Белоус Мария Логвиновна
Отец ребёнка: Ткаченко Логвин Андреевич
Смерть
Неизвестно