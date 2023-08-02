Потримай Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ткаченко Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1869
Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.01.1870
Дочь: Пересичная Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1873
Сын: Потримай Нектарий Иванович
Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1874
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович
Смерть
Неизвестно