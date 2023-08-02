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Потримай Параскева Ивановна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1850

Муж: Потримай Иван Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ткаченко Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Рождение ребёнка
?.12.1869

Сын: Потримай Петр Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1870

Дочь: Пересичная Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Рождение ребёнка
13.04.1873

Сын: Потримай Нектарий Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Рождение ребёнка
23.02.1874

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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