Ткаченко Александра Константиновна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Сын: Ткаченко Логвин Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Дочь: Неонила Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Дочь: Мирошниченко Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Дочь: Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Сын: Ткаченко Герасим Евстафьевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Дочь: Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Дочь: Домникия Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Сын: Ткаченко Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Сын: Ткаченко Степан Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич
Сын: Ткаченко Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Ткаченко Андрей Евстафьевич