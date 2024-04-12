Ткаченко Марфа Сафроновна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
28.02.1912
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Логвинович
Рождение ребёнка
07.01.1914
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Логвинович
Рождение ребёнка
10.08.1915
Сын: Ткаченко Максим Данилович
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Логвинович
Рождение ребёнка
19.05.1919
Сын: Ткаченко Николай Данилович
Отец ребёнка: Ткаченко Даниил Логвинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно