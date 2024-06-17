Кожин Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Кожина) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кожин Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1805
Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Кожина) Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1809
Сын: Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Кожина) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Кожина) Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна
Смерть
1841