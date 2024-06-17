Кожин Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожин Яков Федорович

Кожин Яков Федорович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кожин Федор Дмитриевич

Мать: Кожина Стефанида Панкратьевна (Патрикеевна?)

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Кожина) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кожин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1805

Сын: Кожин Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Кожина) Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.03.1809

Сын: Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Кожина) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Кожина) Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Кожина Авдотья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1841

Мы используем куки для улучшения работы сайта.