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Кожина Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Яков Федорович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Кожина) Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кожин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.01.1805

Сын: Кожин Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Кожина) Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.03.1809

Сын: Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Кожина) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Кожина) Авдотья Яковлевна

Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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