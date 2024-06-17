Кожина Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Яков Федорович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Кожина) Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кожин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1805
Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Кожина) Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович
Рождение ребёнка
21.03.1809
Сын: Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Кожина) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Кожина) Авдотья Яковлевна
Отец ребёнка: Кожин Яков Федорович
Смерть
Неизвестно