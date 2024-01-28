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Кожин Иван Яковлевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кожин Яков Федорович

Мать: Кожина Авдотья Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Акулина Степановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кожин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Кожина) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Кожина) Синклитикия Ивановна

Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Кожина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кожин Федул Иванович

Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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