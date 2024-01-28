Кожин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Кожин Яков Федорович
Мать: Кожина Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Кожина) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Кожина) Синклитикия Ивановна
Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Кожина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кожин Федул Иванович
Мать ребёнка: Кожина Акулина Степановна
Смерть
Неизвестно