Кожина Стефанида Панкратьевна (Патрикеевна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739 или 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 или 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Кожина) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Кожина) Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кожин Яков Федорович
Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Кожина) Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно