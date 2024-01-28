Кожина Стефанида Панкратьевна (Патрикеевна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина Стефанида Панкратьевна (Патрикеевна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739 или 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 или 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Кожина) Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кожин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Кожина) Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кожин Яков Федорович

Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Кожина) Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Кожин Федор Дмитриевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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