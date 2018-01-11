Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Климентий
Отец ребёнка: Емельян Миронович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Емельян Миронович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Емельян Миронович
Рождение ребёнка
15.12.1938
Сын: Иванов Геннадий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Миронович
Смерть
1983