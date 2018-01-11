Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Климентий

Отец ребёнка: Емельян Миронович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Емельян Миронович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Емельян Миронович

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Иванов Геннадий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Миронович

Смерть
1983
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