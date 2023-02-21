Емельян Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Климентий

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Иванов Геннадий Емельянович

Мать ребёнка: Александра

Смерть
1943
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