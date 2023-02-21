Емельян Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Климентий
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
15.12.1938
Сын: Иванов Геннадий Емельянович
Мать ребёнка: Александра
Смерть
1943