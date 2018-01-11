Иванов Геннадий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1938
Дата смерти11.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Отец: Емельян Миронович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
10.10.1962
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Васильева Агрепина Емельяновна
Рождение ребёнка
15.04.1966
Дочь: Шапошникова Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Васильева Агрепина Емельяновна
Рождение ребёнка
02.01.1973
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Васильева Агрепина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.2018