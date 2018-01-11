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Иванов Геннадий Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

11.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Емельян Миронович

Мать: Александра

Рождение ребёнка
10.10.1962

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Васильева Агрепина Емельяновна

Рождение ребёнка
15.04.1966

Дочь: Шапошникова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Васильева Агрепина Емельяновна

Рождение ребёнка
02.01.1973

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Васильева Агрепина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Агрепина Емельяновна

Смерть
11.01.2018
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