Васильева Агрепина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Агрепина Емельяновна

Васильева Агрепина Емельяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1932

Дата смерти

15.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932

Отец: Васильев Емельян Артемьевич

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
10.10.1962

Сын: Виктор

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Емельянович

Рождение ребёнка
15.04.1966

Дочь: Шапошникова Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Емельянович

Рождение ребёнка
02.01.1973

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Геннадий Емельянович

Смерть
15.04.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close