Васильева Агрепина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1932
Дата смерти15.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1932
Отец: Васильев Емельян Артемьевич
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
10.10.1962
Сын: Виктор
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Емельянович
Рождение ребёнка
15.04.1966
Дочь: Шапошникова Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Емельянович
Рождение ребёнка
02.01.1973
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2014