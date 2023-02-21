Екатерина
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Петр
Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
15.12.1932
Дочь: Васильева Агрепина Емельяновна
Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич
Смерть
1934
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич