Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
1930 г.р.
1931 г.р.
1932 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Петр

Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
15.12.1932

Дочь: Васильева Агрепина Емельяновна

Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич

Смерть
1934
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Васильев Емельян Артемьевич

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