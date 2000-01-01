Климентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Емельян Миронович
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нона
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбина (Калиновка)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1976