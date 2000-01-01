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Климентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Емельян Миронович

Мать: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нона

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбина (Калиновка)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1976
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