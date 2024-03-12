Зеленская (Графкина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1941
Рождение ребёнка
10.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленский Александр Григорьевия
Рождение ребёнка
25.11.1972
Сын: Зеленский Григорий Александрович
Отец ребёнка: Зеленский Александр Григорьевия