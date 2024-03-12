Зеленская (Графкина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленская (Графкина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1941

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1941

Отец: Графкин Николай Григорьевич

Мать: Кулезнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленский Александр Григорьевия

Рождение ребёнка
25.11.1972

Сын: Зеленский Григорий Александрович

Отец ребёнка: Зеленский Александр Григорьевия

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