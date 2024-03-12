Зеленский Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1972
Рождение ребёнка
11.01.1995
Сын: Зеленский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленская Вероника Валерьевна
Рождение ребёнка
31.05.2005
Сын: Зеленский Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленская Вероника Валерьевна
Рождение ребёнка
16.06.2012
Сын: Зеленский Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленская Анна Викторовна
Развод
2013
Бракосочетание
2014
Рождение ребёнка
16.01.2023
Сын: Зеленский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Зеленская Анна Викторовна