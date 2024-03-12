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Зеленский Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1972

Отец: Зеленский Александр Григорьевия

Мать: Зеленская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
11.01.1995

Сын: Зеленский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Зеленская Вероника Валерьевна

Рождение ребёнка
31.05.2005

Сын: Зеленский Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Зеленская Вероника Валерьевна

Рождение ребёнка
16.06.2012

Сын: Зеленский Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Зеленская Анна Викторовна

Развод
2013

Жена: Зеленская Вероника Валерьевна

Бракосочетание
2014

Жена: Зеленская Анна Викторовна

Рождение ребёнка
16.01.2023

Сын: Зеленский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Зеленская Анна Викторовна

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