Зеленский Александр Григорьевия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленский Александр Григорьевия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1940

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1940

Отец: Зеленский Григорий Наумович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1972

Сын: Зеленский Григорий Александрович

Мать ребёнка: Зеленская Надежда Николаевна

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