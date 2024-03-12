Зеленский Александр Григорьевия
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1940
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1940
Отец: Зеленский Григорий Наумович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1972
Сын: Зеленский Григорий Александрович
Мать ребёнка: Зеленская Надежда Николаевна