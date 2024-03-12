Графкин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кулезнева Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Кулезнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1941
Дочь: Зеленская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Кулезнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Кулезнев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Кулезнева Евдокия Ивановна
Смерть
1977