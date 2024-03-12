Графкин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графкин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кулезнева Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Кулезнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1941

Дочь: Зеленская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Кулезнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Кулезнев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Кулезнева Евдокия Ивановна

Смерть
1977
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