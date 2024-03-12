Кулезнева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кулезнева Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Графкин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1941
Дочь: Зеленская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Графкин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Кулезнев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Графкин Николай Григорьевич
Смерть
1983