Кобляков Архип Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кобляков Спиридон Архипович
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Коблякова) Анастасия Архиповна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Коблякова) Екатерина Архиповна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна