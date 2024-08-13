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Кобляков Архип Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кобляков Егор Ефимович

Мать: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кобляков Спиридон Архипович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Коблякова) Анастасия Архиповна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Коблякова) Екатерина Архиповна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна

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