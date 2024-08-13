Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кобляков Спиридон Архипович

Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Коблякова) Анастасия Архиповна

Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Коблякова) Екатерина Архиповна

Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович

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