Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кобляков Спиридон Архипович
Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Коблякова) Анастасия Архиповна
Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна
Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Коблякова) Екатерина Архиповна
Отец ребёнка: Кобляков Архип Егорович