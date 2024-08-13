Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.01.1881

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кобляков Архип Егорович

Мать: Коблякова (Коблякова) Устинья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Мочалин Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.01.1862

Сын: Мочалин Василий Федорович

Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.04.1864

Дочь: (Мочалина) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Мочалин Петр Федорович

Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
15.02.1878

Дочь: Мочалина (Мочалина) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.09.1880

Дочь: (Мочалина) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич

Смерть
07.01.1881
Похороны
09.01.1881

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