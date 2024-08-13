Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти07.01.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
02.01.1862
Сын: Мочалин Василий Федорович
Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.04.1864
Дочь: (Мочалина) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.07.1865
Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.02.1878
Дочь: Мочалина (Мочалина) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.09.1880
Дочь: (Мочалина) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Мочалин Федор Тимофеевич
Смерть
07.01.1881
Похороны
09.01.1881