Мочалин Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1860
Рождение ребёнка
02.01.1862
Сын: Мочалин Василий Федорович
Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
20.04.1864
Дочь: (Мочалина) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
01.07.1865
Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
15.02.1878
Дочь: Мочалина (Мочалина) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна
Рождение ребёнка
01.09.1880
Дочь: (Мочалина) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна