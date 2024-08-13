Мочалин Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалин Федор Тимофеевич

Мочалин Федор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
02.01.1862

Сын: Мочалин Василий Федорович

Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
20.04.1864

Дочь: (Мочалина) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Мочалин Петр Федорович

Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
15.02.1878

Дочь: Мочалина (Мочалина) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Рождение ребёнка
01.09.1880

Дочь: (Мочалина) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Мочалина (Коблякова) Ксения Архиповна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.