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Кобляков Егор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Кобляков Ефим Трофимович

Мать: Коблякова Параскева Родионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кобляков Макар Егорович

Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кобляков Фетис Егорович

Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Коблякова) Улита Егоровна

Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Коблякова) Марина Егоровна

Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кобляков Архип Егорович

Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна

Смерть
1824

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