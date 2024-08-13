Кобляков Егор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Коблякова) Улита Егоровна
Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Коблякова) Марина Егоровна
Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна
Смерть
1824