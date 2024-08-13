Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Коблякова) Улита Егоровна
Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Коблякова) Марина Егоровна
Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович