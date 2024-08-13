Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Орехова) Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кобляков Макар Егорович

Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кобляков Фетис Егорович

Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Коблякова) Улита Егоровна

Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Коблякова) Марина Егоровна

Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кобляков Архип Егорович

Отец ребёнка: Кобляков Егор Ефимович

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