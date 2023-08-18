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Лыгорев Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Лыгорев Александр Васильевич

Мать: Лыгорева Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыгорева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
02.11.1819

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1824

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1828 или 1831

Сын: Лыгорев Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лыгорев Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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