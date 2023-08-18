Лыгорев Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Лыгорев Александр Васильевич
Мать: Лыгорева Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыгорева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
02.11.1819
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
07.09.1824
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1828 или 1831
Сын: Лыгорев Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Лыгорева Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно