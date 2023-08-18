Лыгорева Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Лыгорев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Лыгорев Марк Александрович
Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1809 или 1813
Сын: Лыгорев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 22.10.1811
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Неонилла Александровна
Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно