Лыгорева Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгорева Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыгорев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Лыгорев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Лыгорев Марк Александрович

Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1809 или 1813

Сын: Лыгорев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 22.10.1811

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Неонилла Александровна

Отец ребёнка: Лыгорев Александр Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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