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Лыгорев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыгорева Параскева

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Лыгорев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Лыгорева Параскева

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Лыгорев Марк Александрович

Мать ребёнка: Лыгорева Параскева

Рождение ребёнка
1809 или 1813

Сын: Лыгорев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лыгорева Параскева

Рождение ребёнка
Около 22.10.1811

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Неонилла Александровна

Мать ребёнка: Лыгорева Параскева

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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