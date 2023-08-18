Лыгорев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыгорева Параскева
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Лыгорев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Лыгорева Параскева
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Лыгорев Марк Александрович
Мать ребёнка: Лыгорева Параскева
Рождение ребёнка
1809 или 1813
Сын: Лыгорев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лыгорева Параскева
Рождение ребёнка
Около 22.10.1811
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Неонилла Александровна
Мать ребёнка: Лыгорева Параскева
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно