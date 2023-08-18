Лыгорева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1819
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Матрона Алексеевна
Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1824
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1828 или 1831
Сын: Лыгорев Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно