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Лыгорева Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыгорев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
02.11.1819

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Матрона Алексеевна

Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
07.09.1824

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1828 или 1831

Сын: Лыгорев Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лыгорев Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Лыгорев Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

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