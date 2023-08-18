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Лыгорев Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828 или 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1831

Отец: Лыгорев Алексей Александрович

Мать: Лыгорева Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыгорева Домна Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1852

Сын: Лыгорев Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Лыгорева Домна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1855

Сын: Лыгорев Федор Никифорович

Мать ребёнка: Лыгорева Домна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.11.1858

Жена: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1859

Дочь: Лыгарева (Лыгарева) Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1861

Сын: Лыгарев Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1864

Сын: Лыгарев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1866

Сын: Лыгарев (Рыгарев) Захар Никифорович

Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1869

Сын: Логарев Сидор Никифорович

Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.12.1870

Сын: Лыгарев Игнат Никифорович

Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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