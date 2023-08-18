Лыгорев Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828 или 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 или 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1852
Сын: Лыгорев Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Лыгорева Домна Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1855
Сын: Лыгорев Федор Никифорович
Мать ребёнка: Лыгорева Домна Николаевна
Бракосочетание
02.11.1858
Рождение ребёнка
12.09.1859
Дочь: Лыгарева (Лыгарева) Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
27.04.1861
Сын: Лыгарев Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
13.01.1864
Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
27.08.1866
Сын: Лыгарев (Рыгарев) Захар Никифорович
Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
10.05.1869
Сын: Логарев Сидор Никифорович
Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна
Рождение ребёнка
17.12.1870
Сын: Лыгарев Игнат Никифорович
Мать ребёнка: Лыгарева (Кондрашова) Феврония Гавриловна
Смерть
Неизвестно