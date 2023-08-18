Лыгорева Домна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти10.08.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1852
Сын: Лыгорев Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Лыгорев Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1855
Сын: Лыгорев Федор Никифорович
Отец ребёнка: Лыгорев Никифор Алексеевич
Смерть
10.08.1858