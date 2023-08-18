Лыгорева Домна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыгорева Домна Николаевна

Лыгорева Домна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

10.08.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 или 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыгорев Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
25.11.1852

Сын: Лыгорев Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Лыгорев Никифор Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1855

Сын: Лыгорев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Лыгорев Никифор Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
10.08.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.