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Лыгорев Григорий Никифорович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1852

Отец: Лыгорев Никифор Алексеевич

Мать: Лыгорева Домна Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
29.10.1871

Жена: Лыгорева (Подзорова) Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1872

Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Лыгорева (Подзорова) Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1874

Дочь: Лыгарева (Лыгарева) Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Лыгорева (Подзорова) Параскева Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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