Лыгорев Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения25.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1852
Бракосочетание
29.10.1871
Рождение ребёнка
02.10.1872
Дочь: Лыгорева (Лыгорева) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Лыгорева (Подзорова) Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1874
Дочь: Лыгарева (Лыгарева) Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Лыгорева (Подзорова) Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно