Ковалева (Захарова) Антонина Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Захарова) Антонина Панкратьевна

Место рождения

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

23.03.1920

Дата смерти

17.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920

Отец: Захаров Панкратий Захарович

Мать: Захарова Анна

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
09.01.1951

Дочь: Бородина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Светлана Петровна

Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Петровна

Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Петр Иванович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
17.07.2000
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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