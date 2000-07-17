Ковалева (Захарова) Антонина Панкратьевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1920
Дата смерти17.07.2000
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1920
Отец: Захаров Панкратий Захарович
Мать: Захарова Анна
Рождение ребёнка
09.01.1951
Дочь: Бородина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Светлана Петровна
Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Петровна
Отец ребёнка: Ковалев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2000