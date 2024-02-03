Захарова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Панкратий Захарович

Рождение ребёнка
23.03.1920

Дочь: Ковалева (Захарова) Антонина Панкратьевна

Отец ребёнка: Захаров Панкратий Захарович

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Смерть
1962
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Пятницкое кладбище могила на троих: (дочь)Тихомирова (Захарова) Наталья Панкратьевна, (супруг)Захаров Панкратий Захарович

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