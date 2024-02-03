Захарова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1920
Дочь: Ковалева (Захарова) Антонина Панкратьевна
Отец ребёнка: Захаров Панкратий Захарович
Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Смерть
1962
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Пятницкое кладбище могила на троих: (дочь)Тихомирова (Захарова) Наталья Панкратьевна, (супруг)Захаров Панкратий Захарович