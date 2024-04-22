Захаров Панкратий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Панкратий Захарович

Место рождения

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Захаров Захар

Мать: не указана

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Рождение ребёнка
23.03.1920

Дочь: Ковалева Антонина Панкратьевна

Мать ребёнка: Захарова Анна

Борисово, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна

Смерть
1964
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Пятницкое кладбище могила на троих: (дочь)Тихомирова (Захарова) Наталья Панкратьевна, (супруга)Захарова Анна Ивановна
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