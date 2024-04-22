Захаров Панкратий Захарович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Захаров Захар
Рождение ребёнка
23.03.1920
Дочь: Ковалева Антонина Панкратьевна
Мать ребёнка: Захарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна
Смерть
1964
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Пятницкое кладбище могила на троих: (дочь)Тихомирова (Захарова) Наталья Панкратьевна, (супруга)Захарова Анна Ивановна