Ковалев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Петр Иванович

Ковалев Петр Иванович

avatar

Место рождения

Зашейково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.12.1915 ст.

Дата смерти

06.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915 ст.

Отец: Ковалев Иван Иванович

Мать: Ковалева Екатерина Константиновна

Зашейково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
1936
Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Емельяновским РВК
Вступление в партию
1942
Военная награда
08.10.1944
Медаль "За отвагу" приказ №146/н от 08.10.1944г Действующая Армия 1 Бел.фронт
Рождение ребёнка
09.01.1951

Дочь: Бородина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Светлана Петровна

Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Петровна

Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Антонина Панкратьевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
06.01.1991
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close