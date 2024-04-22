Ковалев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1915 ст.
Дата смерти06.01.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1915 ст.
Военная служба
1936
Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Емельяновским РВК
Вступление в партию
1942
Военная награда
08.10.1944
Медаль "За отвагу" приказ №146/н от 08.10.1944г Действующая Армия 1 Бел.фронт
Рождение ребёнка
09.01.1951
Дочь: Бородина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Светлана Петровна
Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Петровна
Мать ребёнка: Ковалева Антонина Панкратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1991