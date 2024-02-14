Розман Файфул
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Розман) Роза
Мать ребёнка: Розман (Винакур) Броха-Лея
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кант(О)Р (Розман) Ит (Т) А
Мать ребёнка: Розман (Винакур) Броха-Лея
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Суздальницкая (Розман) Шифра
Мать ребёнка: Розман (Винакур) Броха-Лея
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: (Розман) Малка
Мать ребёнка: Розман (Винакур) Броха-Лея
Рождение ребёнка
19.08.1912
Мать ребёнка: Розман (Винакур) Броха-Лея
Смерть
Неизвестно