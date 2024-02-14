(Розман) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розман) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Розман Файфул

Мать: Розман (Винакур) Броха-Лея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розман) Хая

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розман) Хана

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розман Ося

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1976

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