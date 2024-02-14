(Розман) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Розман Файфул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розман) Хая
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розман) Хана
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розман Ося
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1976