Розман (Винакур) Броха-Лея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Розман) Роза
Отец ребёнка: Розман Файфул
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кант(О)Р (Розман) Ит (Т) А
Отец ребёнка: Розман Файфул
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Суздальницкая (Розман) Шифра
Отец ребёнка: Розман Файфул
Рождение ребёнка
19.08.1910
Дочь: (Розман) Малка
Отец ребёнка: Розман Файфул
Рождение ребёнка
19.08.1912
Отец ребёнка: Розман Файфул
Смерть
Неизвестно