Розман (Винакур) Броха-Лея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розман (Винакур) Броха-Лея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Розман) Роза

Отец ребёнка: Розман Файфул

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кант(О)Р (Розман) Ит (Т) А

Отец ребёнка: Розман Файфул

Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Суздальницкая (Розман) Шифра

Отец ребёнка: Розман Файфул

Рождение ребёнка
19.08.1910

Дочь: (Розман) Малка

Отец ребёнка: Розман Файфул

Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Розман Соломон (Шлейме)

Отец ребёнка: Розман Файфул

Смерть
Неизвестно

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