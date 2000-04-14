Суздальницкая (Розман) Шифра
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1903
Дата смерти14.04.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903
Отец: Розман Файфул
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1932
Дочь: (Суздальницкая) Лея
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей Вульфович
Рождение ребёнка
10.08.1936
Дочь: Клейман (Суздальницкая) Зелла
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей Вульфович
Смерть
14.04.2000