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Суздальницкая (Розман) Шифра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1903

Дата смерти

14.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1903

Отец: Розман Файфул

Мать: Розман (Винакур) Броха-Лея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Моисей Вульфович

Рождение ребёнка
06.08.1932

Дочь: (Суздальницкая) Лея

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей Вульфович

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Клейман (Суздальницкая) Зелла

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей Вульфович

Смерть
14.04.2000

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