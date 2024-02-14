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Суздальницкий Моисей Вульфович

Место рождения

с. Турунтаево

Дата рождения

07.01.1903

Дата смерти

05.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1903

Отец: Суздальницкий Вульф Абрамович

Мать: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Розман) Шифра

Рождение ребёнка
06.08.1932

Дочь: (Суздальницкая) Лея

Мать ребёнка: Суздальницкая (Розман) Шифра

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Клейман (Суздальницкая) Зелла

Мать ребёнка: Суздальницкая (Розман) Шифра

Смерть
05.09.1988
Похороны
Неизвестно

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