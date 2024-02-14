Суздальницкий Вульф Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Рождение ребёнка
1895
Сын: Суздальницкий Исай (Ицко)
Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
07.01.1903
Сын: Суздальницкий Моисей Вульфович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Суздальницкий Зелик Вульфович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна
Рождение ребёнка
1906
Смерть
1934