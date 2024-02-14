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Суздальницкий Вульф Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Мать: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Суздальницкий Исай (Ицко)

Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Суздальницкий Самуил (Шмуль) Вульфович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
07.01.1903

Сын: Суздальницкий Моисей Вульфович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Суздальницкий Зелик Вульфович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макальский (Суздальницкая) Белла (Хая Зела) (Хая Зела) Вульфовна

Мать ребёнка: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Смерть
1934

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