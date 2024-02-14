Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Еремей (Ирма) Вульфович

Место рождения

Забайкальская обл., Селенгинский уезд, Турунтаевская вол

Дата рождения

1891

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Суздальницкий Вульф Абрамович

Мать: Суздальницкая (Кузнецова) Бася Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Падашева) Фрейда (Федосья)

Военная служба
Неизвестно
1891 Воинская часть 20-й пехотный Галицкий полк Дата события 16.06.1916 - 01.08.1916 Место события Стрыпа Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архи... Показать все
Рождение ребёнка
03.10.1922

Сын: Суздальницкий Абрам

Мать ребёнка: Суздальницкая (Падашева) Фрейда (Федосья)

Рождение ребёнка
23.07.1924

Сын: Суздальницкий Семен (Соломон)

Мать ребёнка: Суздальницкая (Падашева) Фрейда (Федосья)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Суздальницкий Лазарь

Мать ребёнка: Суздальницкая (Падашева) Фрейда (Федосья)

Смерть
1953

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