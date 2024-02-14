Суздальницкий Абрам Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкий Абрам Моисеевич

Место рождения

с.Турунтаево, Бурятия

Дата рождения

1845

Дата смерти

09.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Суздальницкий Мойше

Мать: Суздальницкая Лея Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суздальницкий Нахим Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суздальницкая) Лаза?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скаллер (Суздальницкая) Лаза?Абрамовна

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суздальницкий Калман Абрамович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Упоминание
Неизвестно
| Потомки Абрама Суздальницкого
Рождение ребёнка
1864

Сын: Суздальницкий Вульф Абрамович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1869

Сын: Суздальницкий Арон Абрамович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Суздальницкий Моисей

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Суздальницкий Григорий (Герш) Абрамович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Суздальницкий Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Хая Абрамовна

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Суздальницкий Зелик Абрамович

Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Смерть
09.12.1920

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