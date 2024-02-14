Суздальницкий Абрам Моисеевич
Место рожденияс.Турунтаево, Бурятия
Дата рождения1845
Дата смерти09.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Суздальницкий Мойше
Сын: Суздальницкий Нахим Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Дочь: (Суздальницкая) Лаза?
Мать ребёнка: не указана
Жена: не указана
Дочь: Скаллер (Суздальницкая) Лаза?Абрамовна
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Калман Абрамович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Вульф Абрамович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Арон Абрамович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Моисей
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Григорий (Герш) Абрамович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Илья
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Ицкович (Суздальницкая) Хая Абрамовна
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?
Сын: Суздальницкий Зелик Абрамович
Мать ребёнка: Суздальницкая (Судельницкая). ?