Суздальницкая Лея Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Суздальницкий Абрам Моисеевич
Отец ребёнка: Суздальницкий Мойше
Рождение ребёнка
1848
Сын: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев) Мойшевич
Отец ребёнка: Суздальницкий Мойше
Смерть
Неизвестно