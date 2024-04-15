Бучельникова (Шабаднина) Евдокия (Евфимия\\ Евфросинья) (Евфимия\\ Евфросинья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Шабаднина) Евдокия (Евфимия\\ Евфросинья) (Евфимия\\ Евфросинья) Михайловна

Место рождения

Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Копкуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.01.1912 ст.

Муж: Бучельников Петр Михайлович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.

Дочь: Бучельникова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович

Рождение ребёнка
15.05.1916 ст.

Сын: Бучельников Петр Петрович

Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович

Рождение ребёнка
15.05.1916 ст.

Сын: Бучельников Федор Петрович

Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович

Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.

Дочь: Наталия Петровна

Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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