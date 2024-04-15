Бучельникова (Шабаднина) Евдокия (Евфимия\\ Евфросинья) (Евфимия\\ Евфросинья) Михайловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
18.01.1912 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.
Дочь: Бучельникова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович
Рождение ребёнка
15.05.1916 ст.
Сын: Бучельников Петр Петрович
Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович
Рождение ребёнка
15.05.1916 ст.
Сын: Бучельников Федор Петрович
Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.
Дочь: Наталия Петровна
Отец ребёнка: Бучельников Петр Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно