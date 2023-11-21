Бучельникова (Бучельникова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1913 ст.
Дата смерти29.08.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1913 ст.
Крещение
04.08.1913 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Гликерия (Лукья) Сергеевна Бучельникова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1914 ст.
Причина смерти: от поноса