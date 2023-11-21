Бучельникова (Бучельникова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Бучельникова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1913 ст.

Дата смерти

29.08.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1913 ст.

Отец: Бучельников Петр Михайлович

Мать: Бучельникова Евдокия (Евфимия\\ Евфросинья) (Евфимия\\ Евфросинья) Михайловна

Крещение
04.08.1913 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Гликерия (Лукья) Сергеевна Бучельникова
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.08.1914 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от поноса
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