Бучельников Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельников Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно