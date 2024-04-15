Бучельников Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916 ст.
Крещение
16.05.1916 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Мария Павловна Бучельникова (Шабаднина)
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно