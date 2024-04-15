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Бучельников Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1916 ст.

Отец: Бучельников Петр Михайлович

Мать: Бучельникова Евдокия (Евфимия\\ Евфросинья) (Евфимия\\ Евфросинья) Михайловна

Крещение
16.05.1916 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Мария Павловна Бучельникова (Шабаднина)
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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