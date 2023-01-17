Гончаренко (Артемьева) Капитолина Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Артемьева) Капитолина Пименовна

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Место рождения

Песочное, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

03.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1936

Отец: Артемьев Пимен Евсеевич

Мать: Артемьева Евдокия Федоровна

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Образование
С 1956 по 28.02.1959
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Механик-технолог столярной мебельной промышленности | Столярно-мебельное производство Семеновский Техникум Механической Обработки Древесины
Работа или профессия
С 13.04.1959 по 15.06.1969
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Машиностроительный завод им. Воробьева 13.05.1959 Принята в ДОЦ уч. станочницей по путевке Г.С.Н.Х. по окончанию техникума 01.10.1959 Переведена станочницей 3р того же цеха 16.11.1959 Переведена по... Показать все
Место жительства
До 1959
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1959 по 1968
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
В доме у вокзала с 1959 по 1961
Образование
С 1961 по 07.06.1967
Москва, город федерального значения Москва
Инженер-Механик | Механическая Технология Древесины Московский Лесотехнический Институт
Бракосочетание
12.06.1967

Муж: Гончаренко Валерий Павлович

Химки, Химки, Московская область
Дворец Бракосочетания, г. Химки,
Рождение ребёнка
15.06.1968

Сын: Гончаренко Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Гончаренко Валерий Павлович

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаренко Валерий Павлович

Россия
Место жительства
С ?.05.1969
Химки, Химки, Московская область
Работа или профессия
С 09.09.1969 по 31.08.1994
Химки, Химки, Московская область
Химкинская Фабрика "Авторучка" (Химкинская Фабрика Пластмассовых Изделий) 10.09.1969 Зачислена контролером ОТК 01.11.1975 Переведена на должность инженера по проектированию технологической оснастки ... Показать все
Награда
04.03.1987
Химки, Химки, Московская область
Медаль "Ветеран труда"
Работа или профессия
С 01.12.1994 по 25.12.1996
Москва, город федерального значения Москва
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