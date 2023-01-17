Гончаренко (Артемьева) Капитолина Пименовна
Место рождения
Дата рождения03.11.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1936
Образование
С 1956 по 28.02.1959
Механик-технолог столярной мебельной промышленности | Столярно-мебельное производство Семеновский Техникум Механической Обработки Древесины
Работа или профессия
С 13.04.1959 по 15.06.1969
Машиностроительный завод им. Воробьева 13.05.1959 Принята в ДОЦ уч. станочницей по путевке Г.С.Н.Х. по окончанию техникума 01.10.1959 Переведена станочницей 3р того же цеха 16.11.1959 Переведена по... Показать все
Место жительства
До 1959
Место жительства
С 1959 по 1968
В доме у вокзала с 1959 по 1961
Образование
С 1961 по 07.06.1967
Инженер-Механик | Механическая Технология Древесины Московский Лесотехнический Институт
Бракосочетание
12.06.1967
Дворец Бракосочетания, г. Химки,
Рождение ребёнка
15.06.1968
Сын: Гончаренко Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Гончаренко Валерий Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаренко Валерий Павлович
Россия
Место жительства
С ?.05.1969
Работа или профессия
С 09.09.1969 по 31.08.1994
Химкинская Фабрика "Авторучка" (Химкинская Фабрика Пластмассовых Изделий) 10.09.1969 Зачислена контролером ОТК 01.11.1975 Переведена на должность инженера по проектированию технологической оснастки ... Показать все
Награда
04.03.1987
Медаль "Ветеран труда"
Работа или профессия
С 01.12.1994 по 25.12.1996
Диспетчер производственного отдела | Малое предприятие коммерческая фирма "Фенико"